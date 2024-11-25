بـ 99 دولارا، تفاصيل كتاب ترامب الجديد "أنقذوا أمريكا"

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بدء مبيعات كتابه الجديد "أنقذوا أمريكا"، الذي يتناول فترته الرئاسية الأولى ورؤيته لولايته المقبلة.

كتاب ترامب الجديد “انقذوا أمريكا”

وكتب ترامب عبر منصتي "تروث سوشيال" و"إكس": "حان الوقت الآن لإنقاذ أمريكا! كتاب واحد فقط يجسد السحر الذي حظينا به والذي سنحظى به قريبًا مرة أخرى. احصل على أحدث كتبي (أنقذوا أمريكا)".

وفقًا لوصف الكتاب الذي نشره موقعه الرسمي، فإنه يقدم نظرة غير مسبوقة على السنوات الأربع الأولى من رئاسته، مع تسليط الضوء على إنجازاته ورؤيته المستقبلية.

ويحتوي الكتاب على مجموعة من الصور المختارة بعناية من قمم دولية تاريخية ومناسبات في البيت الأبيض مصحوبة بتعليقات ترامب التي تسلط الضوء على رؤيته للمرحلة المقبلة.

تفاصيل كتاب ترامب الجديد

ويتضمن الكتاب مواضيع مثل مفاوضات التجارة وتخفيضات الضرائب والدبلوماسية الدولية وأمن الحدود، إضافة إلى صور مميزة بما في ذلك غلاف الكتاب الذي يظهر فيه ترامب وهو يلوح بقبضته بعد محاولة اغتياله.

وكان ترامب قد أعلن عن الكتاب في أغسطس الماضي عبر منصة "تروث سوشيال"، واصفًا إياه بأنه "أفضل كتاب أصدره حتى الآن، حيث يقدم لمحة عن الأمة الفاشلة التي أصبحت عليها أمريكا، ويؤكد أننا سنجعلها عظيمة مرة أخرى قريبًا".

الكتاب متاح للشراء بسعر 99 دولارًا، بينما يُباع الإصدار الموقع من دونالد ترامب بسعر 499 دولارًا.

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