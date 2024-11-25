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الصين تطلق قمرين اصطناعيين جديدين إلى الفضاء (فيديو)

إطلاق صاروخ، فيتو
إطلاق صاروخ، فيتو

أطلقت الصين اليوم الإثنين صاروخا من طراز "لونغ مارش-2 سي"، لوضع قمرين اصطناعيين في الفضاء.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الصاروخ انطلق في الساعة 7:39 صباحا بتوقيت بكين من مركز جيو كوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غرب الصين، وأرسل القمرين الاصطناعيين "سيوي جاوجينغ-2 03" و"سيوي جاوجينغ-2 04"، إلى مدارهما المحدد.

وتعتبر هذه المهمة هي رقم 547 لسلسلة صواريخ "لونغ مارش".

وكانت الصين قد أطلقت في سبتمبر الماضي، أول قمر اصطناعي تجريبي قابل لإعادة الاستخدام والإرجاع، باسم (شيجيان-19)، إلى الفضاء، باستخدام الصاروخ (لونغ مارش-2 دي).

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت شركة "أيه دي أيه سبيس" الصينية لتكنولوجيا الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، أن قمرها الذي أطلقته مؤخرا أكمل بنجاح التحقق التقني من التكنولوجيا الخاصة بنموذج الذكاء الاصطناعي الكبير خلال التشغيل في المدار.

وأجرى القمر الاصطناعي 13 اختبارا لنموذج الذكاء الاصطناعي الكبير في الفترة ما بين يومي 25 سبتمبر و5 أكتوبر، شملت أنواعا متعددة من أسئلة الاستدلال تحت ظروف تشغيل ودرجات حرارة مختلفة.

وفي المرحلة التالية، سيقوم القمر الاصطناعي بتوليد بيانات الاستشعار عن بعد ثلاثية الأبعاد بواسطة الذكاء الاصطناعي أثناء وجوده في المدار.

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الصين قمرين اصطناعيين في الفضاء وكالة أنباء الصين الجديد الاقمار الاصطناعية

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