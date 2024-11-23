بالتعاون مع الصين، بحث إجراءات إنشاء مجتمع زراعي متكامل بالوادي الجديد

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، وفدًا من مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، بحضور محمد علاء الدين أمين عام المؤسسة؛ لبحث إجراءات إنشاء مجتمع زراعي متكامل بالوادي الجديد، وهو اللقاء الذي يأتي ضمن نتائج مشاركة اللواء محمد الزملوط بمؤتمر الابتكار الزراعي بالصين الشهر الماضي.

وفي بداية اللقاء، رحّب المحافظ بوفد رجال الأعمال المصري الصيني، وأكّد أن هذا اللقاء يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية ببحث فرص التعاون مع الجانب الصيني فيما يخص تحسين الإنتاجية الزراعية، واستكمالًا للقاء الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا لتقديم كافّة التسهيلات المطلوبة لبدء المشروع.

وأوضح محافظ الوادى الجديد، أن المشروع يشمل زراعة المحاصيل الاستراتيجية بإنتاجية أعلى واستخدام محدود للمياه، وزراعة المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية العالية، وإقامة مجمع صوب زراعية لزراعة الفواكه بهدف التصدير، وإنشاء مجمع للبحوث الزراعية المتقدمة، ومجمع زراعي صناعي متكامل، بالإضافة لإقامة محطات لتوليد الطاقة النظيفة والمتجددة في إطار المشروع.

كما لفت الزملوط، إلي أنه يجري حاليًا عمل تحاليل للتربة والمياه بالمحافظة، مُشيرًا أنه سيتم وضع خطة زمنية فور خروج النتائج، واستكمال الإجراءات المطلوبة مع الحكومة الصينية للبدء في المشروع.

من جانبه أوضح الوفد، أن هذا المشروع سيكون بمثابة منطقة زراعية صينية شاملة بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص المصري، وأنه سيتم إمداد المشروع بالتكنولوجيا والخبرات الفنية اللازمة، مؤكدين أن صحراء مصر غنية بالموارد فضلًا عن الطقس ودرجات الحرارة التي تساعد في زراعة عديد من المحاصيل الاستراتيجية.

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