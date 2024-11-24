تعاون قضائي بين مصر والصين (صور)

استقبلت إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض برئاسة القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض - رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة الوفد القضائي للمحكمة العليا لمقاطعة هينان بجمهورية الصين الشعبية برئاسة القاضي نائب رئيس المحكمة العليا لمقاطعة هينان والوفد القضائي رفيع المستوي المرافق له.

وكان في استقبال الوفد القاضي احمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض - أمين عام مجلس القضاء الأعلي وأعضاء إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة , ورحب رفعت بالضيوف مشيرًا إلي العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين.



وثمن حضور الوفد القضائي للزيارة التي هي انعكاس لتعزيز أواصر التعاون القضائي بين المؤسستين العريقتين كما تم تناول اللقاء استعراض أنظمة العمل القضائية المطبقة في البلدين من خلال عروض تقديمية.

وذلك في مجال تبادل الخبرات والحديث عن موضوع الاهتمام من الجانب الصيني في مجال تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وتعلديلاته , وفي ضوء القانون رقم 163 لســنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

كما نظمت إدارة العلاقات الدولية ترتيبات زيارة الوفد الصيني لكلية الحقوق بجامعة القاهرة بالتنسيق مع الدكتور محمد سامح عمرو رئيس قسم القانون الدولي العام – عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة.

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