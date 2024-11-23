السبت 23 نوفمبر 2024
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حوادث

إجراء تحليل مخدرات لابن زوجة الشيف الشربينى بالطب الشرعي

إجراء تحليل مخدرات
إجراء تحليل مخدرات لابن زوجة شيف الشربينى بالطب الشرعي

خضع ابن زوجة الشيف الشربينى، لتحليل مخدرات داخل مصلحة الطب الشرعي عقب قرار حبسه بتهمة دهس والتسبب في وفاة عامل دليفري بالشيخ زايد.

واصطحبت قوة أمنية المتهم وسط حراسة أمنية مشددة إلى مصلحة الطب الشرعي في زينهم، وتم سحب عينة دماء تنفيذا لقرار النيابة العامة بفحص عينة دمائه وبيان احتوائها على آثار مواد مخدرة من عدمه.

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إجراء تحليل مخدرات لابن زوجة شيف الشربينى 

وكانت  نيابة الشيخ زايد، أمرت بحبس نجل زوجة الشيف الشربيني، لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات لاتهامه بصدم عامل دليفري بالشيخ زايد، مع عرضه غدا على الطب الشرعي لبيان عما إذا كان يتعاطى مواد مخدرة من عدمه، مع إخلاء سبيل الشيف الشربيني بكفالة ٢٠ ألف جنيه على ذمة التحقيقات. 

 

وفي وقت سابق، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات اصطدام سيارة شيف الشربينى بدراجة نارية ووفاة قائدها بالجيزة وتحفظها أجهزة الأمن على الشيف الشربيني ونجل زوجته.

بالفحص تبين أنه تلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ومتوفى، وبالانتقال تبين أنه حال سير السيارة المشار إليها اصطدمت بدراجة نارية من الخلف مما أدى إلى وفاة قائد الدراجة النارية، وأفاد أحد شهود الواقعة بأن قائد السيارة فر هاربًا عقب وقوع الحادث وتوقف على بعد مسافة 100 متر لحدوث عطل بالسيارة وترجل منها وفر هاربًا.

وفى وقت لاحق حضر لمقر القسم مالك السيارة محل الواقعة وبصحبته نجل زوجته "طالب 16 سنة  – لا يحمل رخصة قيادة" وقرر أن نجل زوجته هو مرتكب الحادث وفر هاربًا من مكان الحادث عقب تعطل السيارة خشية تعرض المواطنين له.. وتعرف الشاهد على مرتكب الواقعة.  

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السيارة ومالكها ونجل زوجته وتولت النيابة العامة التحقيق.

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ابن زوجة شيف الشربينى الشيف الشربيني مصلحة الطب الشرعي

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