السبت 23 نوفمبر 2024
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حوادث

حبس المتهم بتهديد المخرج خالد يوسف واقتحام مكتبه لإنتاج فيلم عن فلسطين

حبس المتهم بتهديد
حبس المتهم بتهديد المخرج خالد يوسف واقتحامه مكتبه

أمرت النيابة العامة بالجيزة، حبس المتهم بتهديد  المخرج خالد يوسف واقتحام مكتبه لإجباره على إنتاج فيلم عن فلسطين ؛ 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ألقت القبض على أحد الأشخاص بعدما اقتحم مكتب المخرج خالد يوسف بمنطقة ميدان لبنان بالمهندسين، وحطم بعض محتوياته.

وكان قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من المخرج خالد يوسف يفيد إن شخصا مجهولا اقتحم مكتبه وقام بتحطيم بعض الأفلام ومحتوى المكتب، موضحًا أنه لم يكن متواجدًا وقتها بالمكان.

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المتهم بتهديد المخرج خالد يوسف واقتحامه مكتبه

وأضاف المخرج خالد يوسف أنه ترك رسالة خطية يطالبه فيها بضرورة إخراجه لفيلم من تأليفه وتمثيله، ذاكرًا في رسالته أن هذا الفيلم سيكون سببًا في تحرير فلسطين، وطلب منه في رسالته سرعة الجلوس معه وقراءة السيناريو الذي كتبه وسرعة إنجازه لأنه سوف يكون له تأثير كبير في القضية الفلسطينية.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة.

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