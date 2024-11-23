بمشاركة مرموش، فرانكفورت يتقدم على بريمن 0/1 في الشوط الأول

تقدم فريق فرانكفورت علي منافسه فيردر بريمن بهدف دون رد، في الشوط الأول في المباراة المقرر لها اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الألماني، على ملعب "دوتش بانك بارك".

وتقدم فرانكفورت عن طريق ماريو جوتزه في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.

ويقود عمر مرموش المحترف المصري في صفوف فرانكفورت تشكيل فريقه الأساسي أمام بريمن في الدوري الألماني.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت ضد بريمن

القناة الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن

تذاع مباراة آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن اليوم في الدوري الألماني عبر قناة beIN Sports HD 5.



ويحتل آينتراخت فرانكفورت حاليًا المركز الثالث برصيد 20 نقطة، في حين أن فيردر بريمن لديه 15 نقطة في المركز الثامن.

وعلي صعيد آخر فاز فريق بايرن ميونخ، بثلاثة أهداف دون رد أمام أوجسبورج أحرزهم هاري كين، في المباراة التي أقيمت على ملعب "إليانز أرينا"، في افتتاح مباريات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الألماني.

هاتريك هاري كين ينفرد بصدارة قائمة هدافي البطولة برصيد 14 هدفًا.

ويحل النجم المصري عمر مرموش في المركز الثاني، برصيد 11 هدفًا، قبل مباراة آينتراخت فرانكفورت في الجولة نفسها ضد فيردر بريمن.

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