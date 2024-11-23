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رياضة

هاري كين يتجاوز مرموش، ترتيب هدافي الدوري الألماني

كين وعمر مرموش، فيتو
كين وعمر مرموش، فيتو

فاز فريق بايرن ميونخ، بثلاثة أهداف دون رد أمام أوجسبورج، في المباراة التي أقيمت على ملعب "إليانز أرينا"، في افتتاح مباريات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الألماني.

 

هاتريك هاري كين ينفرد بصدارة قائمة هدافي البطولة برصيد 14 هدفًا.


ويوجد النجم المصري عمر مرموش في المركز الثاني، برصيد 11 هدفًا، قبل مباراة آينتراخت فرانكفورت في الجولة نفسها ضد فيردر بريمن.


ترتيب هدافي الدوري الألماني


1 هاري كين، بايرن ميونخ، 14 هدفًا.


2 عمر مرموش، آينتراخت فرانكفورت، 11 هدفًا.


3 فيكتور بونيفاس، باير ليفركوزن، 6 أهداف.


4 تيم كلينيست، بوروسيا مونشنجلادباخ، 6 أهداف.


5 سيرهو جيراسي، بوروسيا دورتموند، 6 أهداف.


6 جوناثان بوركاردت، ماينز، 6 أهداف.


7 إرميدين ديميروفيتش، شتوتجارت، 5 أهداف.


8 دينيز أونديف، شتوتجارت، 5 أهداف.

9 لويس أوبيندا، لايبزيج، 5 أهداف.

10 مايكل أوليسي، بايرن ميونخ، 5 أهداف.

 

اهداف بايرن ميونيخ 

وأحرز هدف البايرن الأول هاري كين من ركلة جزاء بالدقيقة 63.

 

وأضاف كين الهدف الثاني أيضا من ركلة جزاء بالدقيقة 4+90

 

 

وعزز هاري كين الهدف الثالث في الدقيقة 5+90 

 

تشكيل بايرن ميونيخ أمام أوجسبورج

حراسة المرمى: نوير.

الدفاع: أوباميكانو، كيم مين جاي، ديفيز وجوريرو.

الوسط: كيميتش، جوريتسكا وكومان.

الهجوم: هاري كين، أوليسي وموسيالا.

 


يحتل فريق بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم، برصيد 29 نقطة فيما يأتي أجسبورج في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.

وبهذه النتيجة يحقق البايرن الانتصار السادس على التوالي بمسابقة البوندزليجا، بعد الفوز في 5 جولات متتالية منذ التعادل 3-3 أمام آينتراخت فرانكفورت المحترف ضمن عمر مرموش في الجولة السادسة من مشوار البطولة.

وغاب عن بايرن ميونخ أمام أجسبورج، 3 لاعبين هم ألكسندر بافلوفيتش بسبب إصابة في الكتف، وجواو بالينيا لمعاناته من إصابة خطيرة ستؤدي إلي غيابه عن البافاري حتى يناير 2025، وأخيرًا ماتياس تيل بعد تعرضه لكدمة قوية.

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