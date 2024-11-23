بوروسيا دورتموند يفوز على فرايبورج برباعية في الدوري الألماني

فاز فريق بوروسيا دورتموند علي نظيره فرايبورج بنتيجة 4ـ0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت في الجولة الحادية عشر من الدوري الألماني.

وسجل هدف التقدم لفريق بوروسيا اللاعب ماكسمليان بيير في الدقيقة 7، ثم عزز نيمشا النتيجة لبوروسيا في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني تمكن جوليان برانيت من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 66، ثم نجح جيتينز من إحراز رابع أهداف فريق بوروسيا دورتموند بالدقيقة 77 من عمر اللقاء.

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام فرايبورج

ترتيب بوروسيا دورتموند وفرايبورج بالدوري الألماني

وبتلك النتيجة يتقدم بوروسيا دورتموند إلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 19 نقطة، بينما يأتي فرايبورج في المركز السادس برصيد 17 نقطة.

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