السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بوروسيا دورتموند يفوز على فرايبورج برباعية في الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند

فاز فريق بوروسيا دورتموند علي نظيره فرايبورج بنتيجة 4ـ0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت في الجولة الحادية عشر من الدوري الألماني

وسجل هدف التقدم لفريق بوروسيا اللاعب ماكسمليان بيير في الدقيقة 7، ثم عزز نيمشا النتيجة لبوروسيا في الدقيقة 40. 

وفي الشوط الثاني تمكن جوليان برانيت من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 66، ثم نجح جيتينز من إحراز رابع أهداف فريق بوروسيا دورتموند بالدقيقة 77 من عمر اللقاء. 

 

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام فرايبورج 

ترتيب بوروسيا دورتموند وفرايبورج بالدوري الألماني 

 

وبتلك النتيجة يتقدم بوروسيا دورتموند إلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 19 نقطة، بينما يأتي فرايبورج في المركز السادس برصيد 17 نقطة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوروسيا دورتموند فرايبورج بوروسيا دورتموند أمام فرايبورج الدوري الألماني

مواد متعلقة

الدوري الألماني، بوروسيا دورتموند يتقدم على فرايبورج بثنائية في الشوط الأول

تشكيل فرانكفورت المتوقع أمام بريمن في الدوري الألماني وموقف عمر مرموش

الأكثر قراءة

الموت يفجع محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق

لغز وفاة الملحن محمد رحيم، تفاصيل تحقيقات الـ 15ساعة لكشف غموض الواقعة، شقيقه يؤكد وجود شبهة جنائية، ومصير الجثمان معلق بين الإعلان عن الجنازة والتأجيل

محامي ضحية عمرو دياب يكشف مفاجأة عن المطرب

تحت المراقبة الطبية بالمستشفى، سبب غياب مي عز الدين عن جنازة والدتها

اتحاد الكرة يرفض مطلب لـ ياسر عبدالرؤوف بشأن حكام الفار

شيكابالا يقود هجوم الزمالك أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

مصرع وإصابة 18 شخصًا فى حادث تصادم بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة

منوعات

المزيد

طائر المينا يثير الذعر في الجزائر، ما القصة؟

الإنسانية في أبهى صورها، مدرسة سعودية تحتفي بطالب فقد عائلته (فيديو)

دراسة تكشف تأثير شخصيات الحيوانات في القصص على مهارات الطفل العقلية

بعد زواج 17 عامًا، انفصال وزيرة خارجية ألمانيا وزوجها

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

أسعار الفاكهة اليوم، الكمثرى تسجل 125 جنيهًا في سوق العبور

سعر كيلو السكر اليوم السبت في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

كيف رحل الملحن محمد رحيم؟.. وأسباب تأخر تصريح دفنه (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث النبوية، كنوز الأذكار تعرف عليها

تفسير حلم ضرب الثعبان في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها بمناسبة سعيدة قادمة

المزيد
الجريدة الرسمية