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اقتصاد

طاقة القيادة خرجت عن السيطرة، هيونداي وكيا تستدعيان أكثر من 208 آلاف سيارة

سيارة هيونداي آيونيك
سيارة هيونداي آيونيك 5، فيتو

قررت شركتا هيونداي وكيا استدعاء أكثر من 208 آلاف سيارة كهربائية لإصلاح مشكلة مزعجة يمكن أن تتسبب في فقدان طاقة القيادة، مما يزيد من خطر وقوع حوادث.

وتشمل عملية الاستدعاء أكثر من 145 ألف سيارة هيونداي وجينيسيس، بما في ذلك السيارة "آيونيك 5" المنتجة في عام 2022 وحتى عام 2024 والسيارة "آيونيك 6" و"جي في 60" "وجي في 70" المنتجة في عام 2023 وحتى عام 2025 والسيارة "جي 80" المنتجة في عام 2023 وعام 2024.

كما تشمل عملية الاستدعاء نحو 63 ألف سيارة كيا طراز "إي في 6" المنتجة من عام 2022 وحتى عام 2024.

وتقول شركات صناعة السيارات الكورية التابعة لهيونداي في وثائق حكومية إن "ترانزستور" في وحدة التحكم في الشحن يمكن أن يتلف ويوقف شحن البطارية الـ12 فولتًا.

ومن المقرر أن يقوم التجار بفحص واستبدال وحدة التحكم و"فيوز" إذا لزم الأمر. وسيقومون أيضًا بتحديث البرمجيات. كما سيتعين على المالكين الذين تم استدعاء سياراتهم في وقت سابق من العام الجاري لإصلاح نفس المشكلة زيارة وكيلهم مرة أخرى.

وسيجري إخطار المالكين برسالة في ديسمبر ويناير.

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