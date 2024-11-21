سفينة نوح، تركي يصطحب حيواناته المتنوعة أينما ذهب

في واقع غريبة من نوعها، أطلق سكان مدينة أضنة التركية، اسم "صاحب سفينة نوح" على مواطنهم يعقوب أسرينام الذي يواظب منذ سنوات على اصطحاب حيوانات متنوعة معه أينما تنقل في المدينة.

سفينة نوح تثير إعجاب المواطنين في تركيا

وأثار المواطن التركي إعجاب الكثيرين بسبب ظهوره اللافت بصحبة الحيوانات والطيور على سفينته، وأيضا اصطحابهم معه أثناء التجول في شوارع تركيا

وتظل حكاية يعقوب أسرينام مع معزته "نازلي" الأكثر غرابةً، وتضفي على قصة يعقوب نوعًا من الهالة التي تلائم لقبه "سفينة نوح".

فقد واظبت تلك المعزة على نطحه في الجانب الأيسر من بطنه، حتى شعر بالألم، واضطر لزيارة الطبيب الذي أبلغه أنه مولود بلا كلية يسرى.

وبجانب شوارع أضنة التي يتنقل فيها يعقوب مع حيواناته، لدى ذلك الفريق المختلط من البشر والحيوانات والطيور معجبون في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ينشر "سفينة نوح" جزء من حياة المجموعة.

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