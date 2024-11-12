قالت هيئة بحرية بريطانية: إن انفجارات استهدفت سفينة على بعد 70 ميلًا بحريًّا جنوب غرب الحديدة اليمنية.

انفجارات حوثية تستهدف سفينة في اليمن

وجاء ذلك بعد يومين من استهداف الحوثيين لسفينة في الموانئ اليمنية.

وأمس أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، أن الجماعة نفذت عملية نوعية استهدفت قاعدة ناحل سوريك قرب حيفا، وأنها حققت إصابة دقيقة.

هجمات جماعة الحوثي على إسرائيل

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت جماعة الحوثي عن استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية في النقب بصاروخ بالستي وإسقاط مسيرة أمريكية "MQ9" في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقالت في بيان إنها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة بصاروخ باليستيّ فرط صوتي "فلسطين2" وحقق هدفه.