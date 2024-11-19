الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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حوادث

حبس عصابة أبو المطامير بتهمة تجارة الأسلحة النارية

حبس عصابة أبو المطامير
حبس عصابة أبو المطامير لتجارة الأسلحة النارية

أمرت النيابة العامة، بحبس عصابة أبو المطامير لتجارة الأسلحة النارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.

 

الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

 

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، أكدت  قيام (4 عاطلين "لـ3 منهم معلومات جنائية")، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية واتخاذهم من دائرة مركز شرطة أبوالمطامير مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (بندقية آلية-  بندقية خرطوش- 10 فرد خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة"- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والإتجار فيها.

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