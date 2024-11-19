تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها بعد وصلة تعذيب في كفر الشيخ

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بإنهاء حياة زوجته في كفر الشيخ، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس المتهم بقتل زوجته فى كفر الشيخ

وكانت النيابة قد تلقت محضر شرطة من مركز شرطة البرلس بمديرية أمن كفر الشيخ، مفاده ورود بلاغًا من الأهالى بإقدام شخص على قتل زوجته إثر خلافات بينهما.

وبحسب المحضر انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وكشف الفحص المبدئى العثور على جثة مسجاة على الأرض وبها آثار تعذيب.

وكانت سيارة إسعاف قد نقلت الجثة إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة أثر خلافات زوجية.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة وانتداب الشرعى لبيان أسباب الوفاة.

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