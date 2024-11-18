أخبار الفن اليوم: أكرم حسني يطرح أغنيته الجديدة "يا خراشي".. نجوم مسلسل موعد مع الماضي يتحدثون عن كواليسه.. حسين الجسمي ينعى شقيقه بكلمات مؤثرة

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عددًا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

طرح الفنان أكرم حسني أغنيته الجديدة “يا خراشي” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.



والأغنية من كلمات: أكرم حسني؛ وألحان: كريم عاشور؛ وتوزيع: أحمد وحيد كينج.

أغنية “يا خراشي” ليست أول عمل غنائي للفنان أكرم حسني وإنما سبق وتعاون مع المطربة الكبيرة أنغام، حيث فاجأ الجمهور بمشاركته في ألبومها الأخير بأغنيتين الأولى “تيجي نسيب” وهي من كلماته ومن ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع موسيقي حسن الشافعي، أما الأغنية الثانية فكانت بعنوان “خليك معاها” وهي من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.

أقامت منصة نتفلكس مؤتمرًا صحفيًا لأبطال مسلسل “موعد مع الماضي” بأحد الفنادق الكبرى الموجود على كورنيش النيل بالقاهرة، حيث حضر المؤتمر كل أبطال المسلسل، وعلى رأسهم آسر ياسين ومحمود حميدة وشيرين رضا وشريف سلامة ومحمد علاء وهدى المفتي وركين سعد ومحمد ثروت والمخرج السدير مسعود



وتحدث أبطال المسلسل عن كواليس العمل وما قبل التصوير، بالإضافة إلى التحضيرات الأولية للعمل المأخوذ من مسلسل مكسيكي يحمل نفس الاسم والأحداث.

وقال المخرج السدير مسعود إنه لأول مرة يشعر بالسعادة البالغة، بعد أن عرض حلقتين من المسلسل ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، كما أن هذا المسلسل به الكثير من التفاصيل التي تجعله مميزا للغاية عن باقي الأعمال الدرامية التي قدمها

نعى الفنان حسين الجسمي شقيقه جمال الذي رحل عن عالمنا منذ أيام بكلمات مؤثرة، حيث كتب منشورًا مطولًا عبر حسابه الرسمي بموقع إكس قال فيه: "فراق الأخ الشقيق يشبه السهم الذي يخترق القلب ويترك جرحًا عميقًا لا يندمل بسهولة. إنها خسارة تجرد الروح من جزء أساسي من وجودها. من أقسى اللحظات هي لحظة وداع شقيقي جمال، الشخص الذي كان روح الحياة وأساسها."

محمد منير، كشفت الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي، كواليس تعاونها مع الكينج محمد منير بعد تعافيه من وعكته الصحية.



وقالت منة عدلي القيعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "الكينج محمد منير زي الفل، وبصحة جيدة".

وتابعت: "الفترة الماضية خرجت شائعات عن صحة محمد منير ليس لها أي معنى، ونرد عليها بأن الكينج تعافى من الوعكة الصحية وحالته الاَن جيدة، وقمنا بتسجيل الأغنية وهذا أبلغ رد".

تعاقدت الفنانة صفاء الطوخي على المشاركة في مسلسل “لام شمسية” الذى تقوم ببطولته الفنانة أمينة خليل، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم.

مسلسل لام شمسية يناقش قضية التحرش بالأطفال في المدارس والشوارع، مع طرح تساؤلات حول المسئول عن التحرش بالأطفال؛ هل الأهل أم المدرسين؟.

ويشارك في بطولة مسلسل لام شمسية كل من أمينة خليل، إياد نصار، أحمد رزق، يارا جبران، كارولين عزمي، يسرا اللوزي، ركين سعد، أحمد التهامي، من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

حقق فيلم المخفي الذى يقوم ببطولته الفنان عمرو عبدالجليل إيرادات، أمس الأحد، وصلت إلى 38.662 ألف جنيه، ليحتل المركز الرابع بين الأفلام المعروضة معه.

تدور أحداث فيلم "المخفي" حول شاب تخرج حديثًا، ويسعى لدخول مجال العمل ولكن لخجله الشديد يصدق كل ما يقال له، مما يجعله يقع فى سلسلة من المشاكل نتيجة لتعامله بصدق وحسن النية مع كل من يقابله.

وهو ما يتم تناوله بشكل كوميدى فى مواقف تحدث معه فى العمل ومع حبيبته وأهله وأصدقائه، ومع ذلك يستمر فى مواجهة الحياة بعفوية وصدق مفرط، مما يزيد من المشاكل التي يقابلها ويجعله يتعرض للخداع بشكل أكبر.

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