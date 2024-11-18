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ثقافة وفنون

بعد تسجيله أغنية جديدة..

منة عدلي القيعي تكشف الحالة الصحية لـ محمد منير (فيديو)

الكينج محمد منير،
الكينج محمد منير، فيتو

محمد منير، كشفت الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي، كواليس تعاونها مع الكينج محمد منير بعد تعافيه من وعكته الصحية.

 

الحالة الصحية لمحمد منير

وقالت منة عدلي القيعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "الكينج محمد منير زي الفل، وبصحة جيدة".

 

شائعات عن صحة محمد منير

وتابعت: "الفترة الماضية خرجت شائعات عن صحة محمد منير ليس لها أي معنى، ونرد عليها بأن الكينج تعافى من الوعكة الصحية وحالته الاَن جيدة، وقمنا بتسجيل الأغنية وهذا أبلغ رد".

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محمد منير يسجل أغنية جديدة

وأضافت:"سجلنا أغنية من ألحان عزيز الشافعي وكلماتي وهي الأغنية الأولى في الألبوم الجديد الذي يجهز له، وأطمع أن يكون لي أكثر من أغنية في الألبوم".

 

ورفضت منة عدلي القيعي، الإفصاح عن الأغنية الجديدة للكينج محمد منير، احترامًا للمطرب الكبير.


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