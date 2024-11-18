أكرم حسني يطرح أغنيته الجديدة "يا خراشي" (فيديو)

طرح الفنان أكرم حسني أغنيته الجديدة “يا خراشي” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

والأغنية من كلمات: أكرم حسني؛ وألحان: كريم عاشور؛ وتوزيع: أحمد وحيد كينج.

تعاون أكرم حسني مع أنغام

أغنية “يا خراشي” ليست أول عمل غنائي للفنان أكرم حسني وإنما سبق وتعاون مع المطربة الكبيرة أنغام، حيث فاجأ الجمهور بمشاركته في ألبومها الأخير بأغنيتين الأولى “تيجي نسيب” وهي من كلماته ومن ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع موسيقي حسن الشافعي، أما الأغنية الثانية فكانت بعنوان “خليك معاها” وهي من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.

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