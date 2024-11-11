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ثقافة وفنون

المهن الموسيقية تكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد منير بعد دخوله المستشفى

محمد منير، فيتو
محمد منير، فيتو

الكينج محمد منير ، كشفت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، الوضع الصحي للكينج محمد منير، وذلك بعد تداول أنباء خلال الساعات القليلة الماضية تزعم تدهور حالته الصحية ونقله للمستشفى.

 

الحالة الصحية لمحمد منير 

وقالت نادية مصطفى في تصريح خاص لـ “فيتو”: إن الكينج يتمتع بصحة جيدة، وأنه دخل المستشفى بالفعل، ولكن من أجل عمل بعض الفحوصات للاطمئنان على صحته.

 

تعرض محمد منير لانتكاسة صحية شديدة

وأجرى مؤخرًا الفنان محمد منير، بعض الفحوصات والتحاليل الطبية بأحد مستشفيات منطقة الشيخ زايد، بعد تعرضه لانتكاسة صحية شديدة، اضطرته للذهاب إلى المستشفى.

وكشف مصدر مقرب من محمد منير في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه حاليًّا في منزله وحالته شبه مستقرة، إلا أن الأمراض التي يعاني منها صعبة وتحتاج إلى متابعة مستمرة من الفريق الطبي المتخصص في علاجه.

وأضاف المصدر أن منير كان يعاني من مشكلات في الكلى منذ فترة طويلة، والتي أثرت بشكل كبير في إحدى الكليتين بنسبة 90%، كما أنه يعاني من مشكلات في الكبد، وهذا ما يضطره إلى السفر بين الحين والآخر إلى أوروبا للعلاج.

 

دويتو محمد منير ومحمد رمضان

وعلى جانب آخر يجهز الفنان محمد رمضان، بالوقت الحالي ديو جديدًا مع الكينج محمد منير والذي من المقرر طرحه قريبًا على منصات الموسيقى المختلفة. 

ديو محمد رمضان ومحمد منير يحمل عنوان “الأسطورة والكينج” وهي من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان محمد رحيم.

 

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محمد منير الحالة الصحية لمحمد منير الكينج محمد منير نادية مصطفى

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