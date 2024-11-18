الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

صفاء الطوخي تشارك أمينة خليل بطولة "لام شمسية"

صفاء الطوخي
صفاء الطوخي

تعاقدت الفنانة صفاء الطوخي على المشاركة في مسلسل “لام شمسية” الذى تقوم ببطولته الفنانة أمينة خليل، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم.
 

تفاصيل مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية يناقش قضية التحرش بالأطفال في المدارس والشوارع، مع طرح تساؤلات حول المسئول عن التحرش بالأطفال؛ هل الأهل أم المدرسين؟.

 ويشارك في بطولة مسلسل لام شمسية كل من أمينة خليل، إياد نصار، أحمد رزق، يارا جبران، كارولين عزمي، يسرا اللوزي، ركين سعد، أحمد التهامي، من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

 

 

 وتعرض العمل لسلسلة من التأجيلات منذ عام 2023، وكان من المقرر أن تقوم ببطولته الفنانة منى زكي، ولكن اعتذرت في الفترة الأخيرة؛ مما أدى إلي تأجيل العمل لتقوم ببطولته الفنانة أمينة خليل.

 

صفاء الطوخي تشارك في فهد البطل

وتشارك ايضًا الفنانة صفاء الطوخي في مسلسل “فهد البطل” مع الفنان احمد العوضي، والذى بدأ تصوير أحداثه منذ ايام قليلة.

وتلعب صفاء الطوخي خلال احداث مسلسل فهد البطل شخصية والدته، بينما يلعب الفنان عزت زين شخصية والده خلال احداث العمل.
 

وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل   مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي وأحد تجار السوق.

 

وبعد التطاول عليها يعلم فهد بالأمر من أحد سكان العمارة ما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن على أثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

صفاء الطوخي مسلسل لام شمسيه أمينة خليل فهد البطل أحمد العوضي

مواد متعلقة

صفاء الطوخي تجسد شخصية والدة أحمد العوضي في "فهد البطل"

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الإثنين

ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب الاثنين 18 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

حرب عالمية ثالثة على الأبواب، بوتين يهدد بايدن بالنووي، وترامب: الأحداث متسارعة والعالم يحبس أنفاسه

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 19- 11 -2024

أرض الحزب الوطني ومجمع التحرير، أبرز الأصول المنقول ملكيتها لصندوق مصر السيادي

من مؤثر في عالم الجمال إلى ملهم مرضى السرطان.. أيمن العلي ملك جمال الأردن (فيديوجراف)

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يتراجع 10 جنيهات في سوق العبور

مدبولي: طرح المطارات للشراكة مع القطاع الخاص لاستيعاب الطلب المتزايد

منوعات

المزيد

فرق الإنقاذ المغربية تكشف غموض اختفاء شخصين في مرتفعات جبلية

جرعة مخدر خاطئة تضع عراقية في ثلاجة الموتى بدلًا من صالة الولادة

إيلون ماسك يبحث عن موظفين لوزارته الجديدة، اعرف الشروط

تحطمت بسبب الضباب الكثيف، سقوط طائرة صغيرة في سلوفينيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

3.630 ألف دولار سعر النحاس اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه اليوم

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يتراجع 10 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

من مؤثر في عالم الجمال إلى ملهم مرضى السرطان.. أيمن العلي ملك جمال الأردن (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «اجترحوا السيئات»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 بسورة الجاثية

تفسير رؤيا خلع الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من الأعباء

مصيرهم الخسف، علي جمعة يحذر المغرورين المتوهمين ببقاء قوتهم وملكهم من عقاب الله

المزيد
الجريدة الرسمية