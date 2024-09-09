الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

صفاء الطوخي تجسد شخصية والدة أحمد العوضي في "فهد البطل"

صفاء الطوخي، فيتو
صفاء الطوخي، فيتو

يعكف الكاتب محمود حمدان على الانتهاء من كافة حلقات مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه خلال سباق رمضان القادم.

وتلعب الفنانة صفاء الطوخي شخصية والدة فهد الذي يلعب دوره الفنان أحمد العوضي خلال أحداث العمل.

وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة نسرين آمين وهي شقيقة "فهد البطل" الشخصية التي يقدمها أحمد العوضي.

وبعد التطاول على شقيقة فهد يعلم بالأمر من أحد سكان العمارة مما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن على أثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.

وكان قد قرر الفنان أحمد العوضي تغيير اسم مسلسله  من الملك لـ "فهد"، وذلك بعد علمه بأن صديقه الفنان محمد إمام متعاقد علي مشروع يحمل نفس اسم الملك، ولم يعلن عنه حتى الآن.

وتلعب دور البطولة النسائية أمامه ثلاث نجمات في مقدمتهم الفنانة سارة سلامة التي وافقت بشكل مبدئي على المشاركة في العمل، وبجانبها كل من الفنانة ياسمين رئيس والفنان ميرنا نور الدين.

وكان آخر أعمال الفنان العوضي مسلسل حق عرب والذي شارك فيه كل من رياض الخولي ودينا فؤاد ووفاء عامر ووليد فواز وكارولين عزمي ومجموعة كبيرة من النجوم، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.

مسلسل حق عرب هو عمل اجتماعي تدور أحداثه حول عرب السويركي الذي يسعى طوال أحداث المسلسل للهروب من ماضيه المرير، لكن الماضي دائمًا ما يطارده ويضطر لمواجهته.

 

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فهد البطل أحمد العوضي صفاء الطوخي مسلسل فهد البطل مسلسلات رمضان 2025

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