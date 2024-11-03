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ثقافة وفنون

المخفي يحقق 100 ألف جنيه في إيرادات أمس السبت

فيلم المخفي، فيتو
فيلم المخفي، فيتو

حقق فيلم المخفي في إيرادات أمس السبت 2 نوفمبر ما يقرب من 100 ألف جنيه ليحتل المركز الرابع بين الأفلام المعروضة معه.

أحداث فيلم المخفي

 تدور أحداث فيلم "المخفي" حول شاب تخرج حديثًا، ويسعى لدخول مجال العمل ولكن لخجله الشديد يصدق كل ما يقال له، مما يجعله يقع فى سلسلة من المشاكل نتيجة لتعامله بصدق وحسن النية مع كل من يقابله. 

وهو ما يتم تناوله بشكل كوميدى فى مواقف تحدث معه فى العمل ومع حبيبته وأهله وأصدقائه، ومع ذلك يستمر فى مواجهة الحياة بعفوية وصدق مفرط، مما يزيد من المشاكل التي يقابلها ويجعله يتعرض للخداع بشكل أكبر.

 

جدير بالذكر أن فيلم المخفي يتضمن نخبة من النجوم، وهم: عمرو عبد الجليل، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد محمود، بدرية طلبة، ريهام الشنوانى، ريم المصرى، محمد محسن، المطرب الشعبي ريشا كوستا وآخرين، وقصة وسيناريو وحوار أحمد عبد الله، وإخراج محمد الشورى.

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