الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وفاة شقيق حسين الجسمي

حسين الجسمي، فيتو
حسين الجسمي، فيتو

أعلن الفنان الإماراتي حبيب غلوم وفاة جمال الجسمي شقيق  المطرب الإماراتي حسين الجسمي.

وكتب حبيب غلوم في تدوينة له عبر حسابه على موقع X: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأخ والزميل #جمال_الجسمي في ذمة الله شقيق كل من الفنان الكبير #حسين_الجسمي والإعلامي #صالح_الجسمي والملحن #فهد_الجسمي الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله ومحبيه..  خالص التعازي للأسرة الكريمة وللأسرة الفنية في #الامارات إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حسين الجسمى شقيق حسين الجسمي الفنان الإماراتي حسين الجسمي وفاة شقيق حسين الجسمي

مواد متعلقة

حسين الجسمي يهنئ عبد الله الرويشد بالعودة للكويت بعد رحلة علاج طويلة

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يتقدم ببلاغ ضد إمام عاشور وأحمد شوبير

200 جنيه تراجعا في أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع

تغيير موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي

وفاة شقيق حسين الجسمي

قمر الظلام يزين سماء ليلة الغد

أثناء الاشتباكات مع الصهاينة، فرنسي يرفع العلم الفلسطيني أمام ماكرون في المدرجات (فيديو)

فرنسا تتعادل سلبيا مع الكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية (صور)

بالأسماء، إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بالمنيا

منوعات

المزيد

هروب شمبانزي عدوانى من حديقة حيوان يثير الذعر فى الكويت (فيديو)

النصب على شركات تأمين بملابس دب، تفاصيل واقعة احتيال مثيرة

كوريا الجنوبية تعوض المتضررين من بالونات القمامة التي أطلقتها بيونج يانج

"نمط جديد للعلاقات الدولية"، كتاب جديد عن بيت الحكمة يناقش مجتمع المستقبل المشترك للبشرية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟ تعرف على السعر

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق، وصل لهذا السعر

سعر طن القصدير يسجل 31 دولار اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من البراءة للحبس وصولا للصلح.. 11 محطة في قضية إمام عاشور وفرد أمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

«خروا سجدا»، الشعراوي يوضح مظاهر الذلة والعبودية لله في السجود (فيديو)

بعد واقعة طبيبة كفر الدوار، أحمد كريمة يوضح موقف الشرع من إفشاء أسرار الناس (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads