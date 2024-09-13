فنان كبير مش بيهرز، أنغام توجه رسالة لـ أكرم حسني خلال حفلها في جدة (صور)

تألقت النجمة أنغام ، خلال حفلها الغنائي المقام حاليا في جدة بالمملكة العربية السعودية بغنائها أغاني ألبومها الجديد تيجي نسيب، وسط حضور جماهيري رفع شعار كامل العدد.

حفل أنغام في جدة

ووجهت أنغام رسالة للفنان أكرم حسني الذي حرص علي حضور الحفل وقالت:" أكرم حسني طلع فنان كبير مش بيهرز، باعتباره مؤلف أغنيتها خليك معها وأغنية تيجي نسيب".

وانطلق، منذ قليل، حفل الفنانة أنغام في جدة بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري كبير تحت شعار كامل العدد.

حفل أنغام في السعودية

وبدأت أنغام حفلها في جدة بأغنية بقالك قلب تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، وسط استقبال حار من الجمهور.

ووجهت أنغام الشكر للمايسترو هاني فرحات على جهده الكبير الذي بذله أثناء تحضيرات الحفل.

ألبوم أنغام “تيجي نسيب”

وطرحت النجمة أنغام، مؤخرا أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "تيجي نسيب" على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ويحمل ألبوم أنغام الجديد عددا من المفاجآت من أبرزها أغنية من ألحان الموسيقار الراحل رياض الهمشري والذي رحل عن عالمنا منذ 17 عاما كما أنها تتعاون مع عدد من الشعراء، من بينهم؛ أمير طعيمة وتتعاون أيضا مع عزيز الشافعي وإيهاب عبد الواحد وأمير محروس وخالد سليمان ومادي وغيرهم.