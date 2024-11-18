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ثقافة وفنون

علي الطيب عن "موعد مع الماضي": هيكون من أهم الأعمال الدرامية الأكشن في الوطن العربي

علي الطيب، فيتو
علي الطيب، فيتو

حرص الفنان علي الطيب على تهنئة صناع مسلسل موعد مع الماضي وذلك عبر حسابه الرسمي على فيس بوك.

ونشر علي صورًا له من عرض أول حلقتين من مسلسل موعد مع الماضي بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي أمس الأحد معلقًا: “العرض الخاص لمسلسل موعد مع الماضي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. حقيقي شكرًا من القلب لكل صناع هذا العمل الفني الرائع”.

وتابع: “أمتعتونا.. صحيح شوفنا حلقتين فقط حسيت كأني خارج من فيلم سينما حلو أوي ممتع ومستني أشوف منه جزء تاني وتالت ورابع”.

وأضاف: "مبروك لكل أصحابي وزمايلي اللي بجد مجهودهم واضح في كل التفاصيل و لما يبدأ يتعرض أظن هيكون من أهم الأعمال الدرامية الأكشن في الوطن العربي.. وبإذن الله نجاح كبير في انتظاركم وتستحقوا كل الشكر والتقدير ويرفع لكم القبعات مش قبعه واحدة بس".

 

مسلسل موعد مع الماضي 

تدور أحداث مسلسل موعد مع الماضي الذي يمتد على ثماني حلقات، في مصر؛ حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو، هل تظهر الحقيقة أم تظل الأسرار مدفونة؟

"موعد مع الماضي" ليس مجرد رحلة لكشف لغز جريمة، بل هو غوص في أعماق البشر، حيث تختلط الحقيقة بالخداع، ويصبح كل قرار نقطة تحوّل. 

المسلسل من إنتاج محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).  

ويعرض المسلسل في تمام الساعة السادسة مساءً، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج السدير مسعود.


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