الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

مصطفى كامل يكشف حقيقة نقل محمد منير للعناية المركزة

محمد منير، فيتو
محمد منير، فيتو

طمأن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية جمهور الكينج محمد منير على حالته الصحية بعد أخبار عن نقله إلى العناية المركزة، مؤكدا أن حالته الصحية جيدة.

 

الحالة الصحية للكينج

وقال نقيب الموسيقيين خلال بيان صحفي إنه قد جمعنى حديث مع محمد منير منذ قليل وهو يتمتع بصحة جيدة.

وأشار إلى أنه أجرى عدة فحوصات طبية للاطمئنان ولا صحة لدخوله العناية المركزة.

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