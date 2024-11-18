الإثنين 18 نوفمبر 2024
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حوادث

ملابسات استغاثة مواطن لاستخراج جثمان ابنه من حفرة انهارت عليه أثناء التنقيب عن الآثار

التنقيب عن الاثار،فيتو
التنقيب عن الاثار،فيتو

كشف مصدر أمنى، ملابسات فيديو استغاثة مواطن لاستخراج جثمان نجله، انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار.

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 وأوضح مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والذى يتضمن استغاثة أحد المواطنين لاستخراج جثمان نجله "المتوفى" الذى لقى مصرعه إثر انهيار حفرة عليه بأحد المنازل بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر، ترجع حقيقته إلى أنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ لمركز شرطة أرمنت بمديرية أمن الأقصر من (مزارع) بإنهيار حفرة وبداخلها أحد الأشخاص أثناء عمله بمنزله الكائن بذات الدائرة، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور لمحل البلاغ.

 

 وتم ضبط (6 عناصر إجرامية "من بينهم المُبلغ") لقيامهم بأعمال حفر بمنزل المُبلغ بقصد التنقيب عن الآثار بطريقة غير مشروعة ( قررت النيابة العامة استمرار حبسهم على ذمة التحقيقات)  .

 

كما تبين مصرع أحدهم داخل حفرة دائرية (بقطر 2 متر، وعمق حوالى 30 مترا) نتيجة انهيار التربة عليه، وقد قامت قوات الحماية المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاولة استخراج جثمان المذكور رغم صعوبة التربة الرملية وعمق الحفرة بالمنزل محل الواقعة.

 

 كما وافقت النيابة العامة على طلب والد المتوفى بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى أعمال الحفر على نفقته الخاصة، تحت إشراف قوات الحماية المدنية، وما زالت الجهود مستمرة.
 

 وأكد المصدر أن تناول الواقعة بذات الأسلوب يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق لتضليل الرأى العام فى محاولة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها.

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