مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو اتفاق أشخاص على شراء قطع من أحجار الأهرامات

أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن اتفاق عدد من الأشخاص على شراء قطع حجرية من المنطقة الأثرية بالأهرامات بالجيزة، بزعم إرسالها لأحد أصدقائهم بالخارج "قديم" سبق تداوله عام 2016، وتم ضبط مرتكبى الواقعة فى حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما تم نشر بيان بالواقعة على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية آنذاك.



وأكد المصدر، أن دأب جماعة الإخوان الإرهابية على إعادة نشر مقاطع فيديو "قديمة" والزعم بكونها "حديثة" يأتى فى إطار ترويج الشائعات وتزييف الحقائق، مما يدلل على حالة الإفلاس التى تمر بها الجماعة وهو ما يعيه الشعب المصرى.

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