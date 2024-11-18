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حوادث

إعلان على الفيس بوك يقود الشرطة لضبط شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج

إعلان على الفيس بوك
إعلان على الفيس بوك يقود الشرطة لضبط شركة لإلحاق العمالة

تمكنت  الإدارة العامة لتصاريح العمل ، من ضبط صاحب شركة بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

ضبط شركة لإلحاق العمالة للنصب على المواطنين 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص"له معلومات جنائية"– كائنة بمحافظة القاهرة)؛ بالنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والتحصل منهم على مبالغ مالية وقيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم استهداف الشركة وضبط مالكها، وعُثر بداخل الشركة على مضبوطات أبرزها(عدد من جوازات وصور جوازات السفر للمواطنين راغبى السفر للخارج- عدد من صور عقود عمل لإحدى الدول –دفتر إستلام نقدية –هاتف محمول"للتواصل مع العملاء"-جهاز "لاب توب" بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").
 

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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