الأمن يكشف غموض العثور على جثة شخص داخل سيارة بالطريق الإقليمى بالمنوفية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى كشف غموض العثور على جثة شخص داخل سيارة بالطريق الإقليمى بالمنوفية، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

الداخلية تكشف غموض العثور على جثة بالطريق الإقليمى

وكانت فى وقت سابق بوابة فيتو قد نشرت خبرًا تحت عنوان (العثور على جثة شخص داخل سيارة بالطريق الإقليمى بالمنوفية).

وتوصلت جهود فريق البحث إلى تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، من ضبط مرتكبى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة بقصد السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



كما نود الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهدًا فى مجال التعامل الفورى مع كل ما ينشر بالمواقع الإخبارية.

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