تصفيات أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين ليبيا وبنين في الشوط الأول

تصفيات أمم إفريقيا، تعادل منتخب ليبيا مع منافسة منتخب بنين سلبيا بدون أهداف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويتواجد منتخب نيجيريا في المجموعة الرابعة رفقة كل من: بنين، نيجيريا، رواندا.

ترتيب المجموعة الرابعة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية



بينما جاء ترتيب مجموعة الرابعة في تصفيات أمم أفريقيا كالتالي:

منتخب نيجيريا 11 نقطة

منتخب بنين 7 نقاط

منتخب رواندا 5 نقاط

منتخب ليبيا 4 نقاط

القنوات الناقلة لمباراة ليبيا وبنين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية



وتبث مباراة ليبيا وبنين عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصريلمباريات تصفيات أمم أفريقيا مباشرة داخل الشرق الأوسط وفي منطقة الشمال الأفريقي.



موعد مباراة ليبيا وبنين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية



وتقام مباراة ليبيا وبنين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 اليوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر،في تمام الساعة السادسة بتوقيت طرابلس، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبوظبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا