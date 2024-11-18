التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

منتخب مصر، استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على إدخال تغييرات على تشكيلة الفراعنة الأساسية التي ينوي الدفع بها أمام بوتسوانا، في اللقاء المقرر إقامته غدا الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في الجولة الختامية لتصفيات أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وتأكد غياب محمد الشناوي وحمدي فتحي عن تشكيلة الفراعنة أمام بوتسوانا لتراكم البطاقات الصفراء.

كما تشهد تشكيلة منتخب مصر عودة الثنائي عمر مرموش وتريزيجيه بعد غيابهما عن المباراة الماضية أمام الرأس الأخضر للحصول على راحة بقرار من المدير الفني.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا

ومن المتوقع أن يدخل منتخب مصر الوطني مباراته أمام بوتسوانا بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد حمدي

الوسط: محمود صابر - ناصر ماهر - مروان عطية

الهجوم: محمود تريزيجيه - مصطفى محمد - عمر مرموش

منتخب مصر يتعادل مع كاب فيردي

وتعادل منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام مضيفه منتخب الرأس الأخضر بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على الملعب الوطني بالعاصمة “برايا”، مساء الجمعة الماضي، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب

تقدم طاهر محمد طاهر لمصر في الدقيقة 31، وتعادل ريان مينديز للرأس الأخضر في الدقيقة 63.

موعد مباراة مصر وبوتسوانا والقناة الناقلة

ويلتقى منتخب مصر نظيره البوتسواني يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد الدفاع الجوي، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وبتسوانا في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.

غيابات منتخب مصر في لقاء بوتسوانا

ويغيب عن الفراعنة فى مباراة بوتسوانا كلٌّ من: محمد صلاح ورامى ربيعة وزيزو ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وخالد صبحي، ومحمد شحاتة للإصابة، ومحمد الشناوي وحمدى فتحي للإيقاف، بعد حصولهما على الإنذار الثاني خلال التعادل مع الرأس الأخضر.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس تصفيات أمم أفريقيا

مصر 13 نقطة

بوتسوانا 7 نقاط

موريتانيا 4 نقاط

كاب فيردي 4 نقاط