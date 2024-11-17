أخبار الرياضة اليوم، الزمالك يهزم الأهلي في قمة دوري المحترفين، اندلاع حريق في منزل عضو مجلس إدارة الزمالك، رونالدو سلاح النصر السعودي لضم محمد صلاح في الصيف المقبل
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
كرة اليد، الزمالك يهزم الأهلي في قمة دوري المحترفين
حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك الفوز على نظيره النادي الأهلي بنتيجة (32-30)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في قمة المرحلة الأولى من دوري المحترفين للموسم الحالي 2024/2025.
نشوب حريق في منزل عضو مجلس إدارة الزمالك ونقله إلى المستشفى
تعرض منزل محمد طارق عضو مجلس إدارة نادى الزمالك لحريق أمس السبت، وأدى لبعض الإصابات، وذلك بحسب الإعلامي أحمد حازم في برنامجه التليفزيوني على قناة الزمالك.
رونالدو سلاح النصر السعودي لضم محمد صلاح في الصيف المقبل
وضعت إدارة النصر السعودي لاعب الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو كسلاح من أجل التفاوض مع اللاعبين البارزين في أوروبا وعلى رأسهم محمد صلاح جناح الريدز وقائد المنتخب الوطني.
أشرف بن شرقي يقترب من الزمالك وهذه كواليس المفاوضات
كشف مصدر بنادي الزمالك عن كواليس المفاوضات مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الريان القطري، للانضمام لصفوف الفريق الأبيض.
أشرف فرحات رئيسًا لاتحاد الهوكي
فاز أشرف فرحات برئاسة اتحاد الهوكي في الانتخابات المقامة حاليًّا في مبنى الاتحادات في مدينة نصر.
محمد صلاح عن مرموش: لاعب مميز لا تقارنوه بي واتركوه يعيش تجربته (فيديو)
تحدث محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وجناح ليفربول الإنجليزي خلال مشاركته بمعرض الشارقة الدولي للكتاب المقام في الإمارات، عن المستوى المميز الذي يقدمه زميله في المنتخب عمر مرموش لاعب اينتراخت فرانكفورت الألماني.
تعافي زيزو من الإصابة ومشاركته في مران الزمالك كاملا استعدادا للمصري
شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، مشاركة أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الوسط، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
بعد تراجع النتائج، جماهير طرابزون التركي يطالبون بعودة تريزيجيه للفريق
شهدت الساعات الأخيرة مطالب إعلامية وجماهيرية في نادي طرابزون التركي بعودة محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان القطري، لصفوف الفريق التركي في يناير المقبل بعد تدهور نتائج طرابزون واحتلاله المركز الـ١٢ بفارق ٤ نقاط فقط عن الفرق المهددة بالهبوط.
منتخب الشباب يتعادل 1-1 أمام الجزائر وتضاؤل فرصه في التأهل لأمم إفريقيا
سقط منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في فخ التعادل الإيجابي أمام منتخب الجزائر بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الثانية من دورة شمال إفريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر في الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.
أحمد فتوح يوجه رسالة لـ أشرف عبد العزيز بعد انتهاء أزمته
حرص أحمد فتوح على توجيه رسالة شكر للمحامي أشرف عبد العزيز بعد انتهاء أزمته بعفو أسرة أمين الشرطة الراحل وحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ.
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