الأحد 17 نوفمبر 2024
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رياضة

رونالدو سلاح النصر السعودي لضم محمد صلاح في الصيف المقبل

رونالدو وصلاح
رونالدو وصلاح

وضعت إدارة النصر السعودي لاعب الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو كسلاح من أجل التفاوض مع اللاعبين البارزين في أوروبا وعلى رأسهم محمد صلاح جناح الريدز وقائد المنتخب الوطني.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي ولم يصل الفرعون إلى اتفاق مع الريدز لتجديد عقده.

ووفقا لصحيفة “إل ناسيونال” الإسبانية، فإن كريستيانو رونالدو طلب من إدارة النصر ضم محمد صلاح خلال الصيف المقبل خاصة أنه سيكون صفقة مجانية.

وأضافت: "رونالدو تواصل مع محمد صلاح من أجل إقناعه للانضمام للدوري السعودي عبر بوابة النصر".

رونالدو 
رونالدو 

وهناك رغبة من جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ضم محمد صلاح لنادي النصر السعودي، مؤكدة أن «الأول» طالب مسؤولي ناديه ببذل كل جهدهم للتعاقد مع جناح ليفربول.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدون تحدث مع صلاح بشكل شخصي وشرح له خطط نادي النصر وحاول أن ينقل له حماسه لتشجيعه على الانضمام لدوري روشن السعودي.

محمد صلاح 
محمد صلاح 

فيما أكدت الصحيفة أن انتقال محمد صلاح للنصر السعودي ستكون صعبة خاصة أن ليفربول يريد بشدة تجديد عقد الفرعون بعد المستويات المميزة التي يقدمها منذ انطلاق الموسم الحالي.

وأتمت الصحيفة الإسبانية بأن “كريستيانو رونالدو سيعمل سفيرا غير رسمي لمشروع الدوري السعودي، من خلال إقناع اللاعبين الكبار والمؤثرين بالانضمام إلى الدوري السعوديط”.

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