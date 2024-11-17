تعافي زيزو من الإصابة ومشاركته في مران الزمالك كاملا استعدادا للمصري

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، مشاركة أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الوسط، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي عاني منها وكانت عبارة عن مزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية.

زيزو يشارك في فقرة تدريبات الكرة

وشارك "زيزو" في الفقرة البدنية والتأهيلية، بالإضافة إلى المشاركة في تدريبات الكرة بشكل تدريجي ضمن البرنامج الموضوع بالتنسيق بين الجهاز الفني والطبي، بعد تعافية من الإصابة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على منح اللاعب العديد من التعليمات الفنية الخاصة، وقام الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق بمتابعة حالة اللاعب في التدريبات.

جوميز يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة المصري

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك

وتحدث المدير الفني للزمالك عن أهمية الفترة المقبلة في مشوار الفريق بداية من مباراة المصري المقبلة، من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات في الدوري وضرورة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وأكد جوميز أن الجهاز الفني يثق في قدرات جميع اللاعبين، وقدرتهم على تحقيق الأهداف المطلوبة، وشدد على ضرورة التركيز في التدريبات استعدادًا للفترة المقبلة.

جوميز واحمد سليمان

وحرص المدير الفني على شرح العديد من النقاط الفنية والمواقف الخاصة للاعبي الزمالك في إطار الاستعداد لمواجهة المصري.

مباراة الزمالك والمصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.