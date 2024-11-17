الأحد 17 نوفمبر 2024
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رياضة

نشوب حريق في منزل عضو مجلس إدارة الزمالك ونقله إلى المستشفى

محمد طارق
محمد طارق

تعرض منزل محمد طارق عضو مجلس إدارة نادى الزمالك لحريق أمس السبت، وأدى لبعض الإصابات، وذلك بحسب الإعلامي أحمد حازم في برنامجه التليفزيوني على قناة الزمالك.

وتابع أحمد حازم، أن محمد طارق يتواجد حاليًا فى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم بعد تعرضه لإصابات بسبب الحريق.

جوميز يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة المصري

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. 

جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك 

وتحدث المدير الفني للزمالك عن أهمية الفترة المقبلة في مشوار الفريق بداية من مباراة المصري المقبلة، من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات في الدوري وضرورة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط. 

 

وأكد جوميز أن الجهاز الفني يثق في قدرات جميع اللاعبين، وقدرتهم على تحقيق الأهداف المطلوبة، وشدد على ضرورة التركيز في التدريبات استعدادًا للفترة المقبلة.

وحرص المدير الفني على شرح العديد من النقاط الفنية والمواقف الخاصة للاعبي الزمالك في إطار الاستعداد لمواجهة المصري.

مباراة الزمالك والمصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

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