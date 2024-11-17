أشرف بن شرقي يقترب من الزمالك وهذه كواليس المفاوضات

كشف مصدر بنادي الزمالك عن كواليس المفاوضات مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الريان القطري، للانضمام لصفوف الفريق الأبيض.

وقال المصدر: حدث تواصل بشكل شفهي مع أشرف بن شرقي من أجل جس نبضه للانضمام للزمالك في شهر يناير المقبل في حالة فسخ تعاقده مع الريان.

وأضاف المصدر، أن الزمالك يضع أشرف بن شرقي ضمن الاهتمامات الأولى لتدعيم الفريق في شهر يناير.

ويخضع أحمد مصطفى زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم لفحص طبي قبل انطلاق مران فريق الكرة.

ومن المنتظر أن يطمئن الجهاز الطبي على اللاعب، وعلى آخر تطورات إصابته وتحديد إمكانية مشاركته في مران الزمالك الجماعي اليوم من عدمها.

مباراة النادي المصري البورسعيدي

ويستأنف الفريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأحد، تدريباته على ملعب حلمي زامورا بالقلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة النادي المصري البورسعيدي.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري بستاد الجيش ببرج العرب.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من ليبيا، عقب المشاركة في المباراة الودية أمام فريق النصر الليبي في اعتزال خالد حسين.

واستغرقت رحلة الطيران حوالي ساعتين من ليبيا إلى مطار سفنكس الدولي، وشارك الزمالك في مهرجان اعتزال نجم الكرة الليبية خالد حسين بمواجهة نادي النصر الليبي الذي أقيم الجمعة على ملعب شهداء بنينا الدولي.

فاز فريق النصر الليبي على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب شهداء بنينا في لقاء اعتزال النجم الليبي خالد حسين.

وافتتح النصر الليبي التسجيل في شباك الزمالك بالثانية 12، فيما تعادل الزمالك عن طريق جيفرسون كوستا بالدقيقة 26 عن طريق كرة رأسية، فيما جاء الهدف الثاني للنصر الليبي بخطأ عكسي من دفاع الزمالك.