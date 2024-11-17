الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أشرف بن شرقي يقترب من الزمالك وهذه كواليس المفاوضات

أشرف بن شرقي، فيتو
أشرف بن شرقي، فيتو

كشف مصدر بنادي الزمالك عن كواليس المفاوضات مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الريان القطري، للانضمام لصفوف الفريق الأبيض.

وقال المصدر: حدث تواصل بشكل شفهي مع أشرف بن شرقي من أجل جس نبضه للانضمام للزمالك في شهر يناير المقبل في حالة فسخ تعاقده مع الريان. 

وأضاف المصدر، أن الزمالك يضع أشرف بن شرقي ضمن الاهتمامات الأولى لتدعيم الفريق في شهر يناير. 

ويخضع أحمد مصطفى زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم لفحص طبي قبل انطلاق مران فريق الكرة.

ومن المنتظر أن يطمئن الجهاز الطبي على اللاعب، وعلى آخر تطورات إصابته وتحديد إمكانية مشاركته في مران الزمالك الجماعي اليوم من عدمها. 

مباراة النادي المصري البورسعيدي

ويستأنف الفريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأحد، تدريباته على ملعب حلمي زامورا بالقلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة النادي المصري البورسعيدي. 

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري بستاد الجيش ببرج العرب.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من ليبيا، عقب المشاركة في المباراة الودية أمام فريق النصر الليبي في اعتزال خالد حسين.

واستغرقت رحلة الطيران حوالي ساعتين من ليبيا إلى مطار سفنكس الدولي، وشارك الزمالك في مهرجان اعتزال نجم الكرة الليبية خالد حسين بمواجهة نادي النصر الليبي الذي أقيم الجمعة على ملعب شهداء بنينا الدولي.

فاز فريق النصر الليبي على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب شهداء بنينا في لقاء اعتزال النجم الليبي خالد حسين.

وافتتح النصر الليبي التسجيل في شباك الزمالك بالثانية 12، فيما تعادل الزمالك عن طريق جيفرسون كوستا بالدقيقة 26 عن طريق كرة رأسية، فيما جاء الهدف الثاني للنصر الليبي بخطأ عكسي من دفاع الزمالك. 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

اشرف بن شرقي الزمالك كواليس المفاوضات مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي بن شرقي الريان القطري

مواد متعلقة

سيدي ندياي يكشف لفيتو سبب استبداله في لقاء الزمالك والنصر الليبي

فحص طبي لـ زيزو قبل مران الزمالك

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة المصري

الزمالك يمنح اللاعبين راحة بعد عودة بعثة الفريق من ليبيا

آخر التطورات فى تجديد عقد زيزو مع الزمالك

والد زيزو يكشف لـ فيتو آخر تطورات ملف تجديد عقد نجله مع الزمالك

النصر الليبي يدعو بعثة الزمالك لحفل عشاء

موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والنصر الليبي

ads

الأكثر قراءة

نائب رئيس الوزراء يشهد إطلاق سيارة إكسيد المنتجة في مصر (صور)

ارتفاع مفاجئ لسعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الأحد 17 نوفمبر

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

المالية تزف بشرى للمواطنين بشأن مرتبات نوفمبر 2024، وهذا موقف الزيادات الجديدة

زغلول صيام يكتب: قراءة في ملف هاني أبو ريدة 30 سنة كورة.. هو مفيش غيره؟! أهلاوي ولّا زملكاوي؟! هل يتخلص من عيوبه في تلك الولاية؟!

لا تحيز لطرف على حساب آخر، رسائل رئيس النواب بشأن الإيجار القديم

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

مفاجأة للمصريين، خبيرة ترسيم حدود تكشف كنز الذهب النادر في إحدى المحافظات

منوعات

المزيد

صحون طائرة قبالة الكويت تثير الجدل على مواقع التواصل، اعرف الحكاية

معلمة رقص ومتخصصة في مبيعات الألماس، تعرف على ملكة جمال الكون 2024

شبهته ببوق السفينة، السيدة الأولى في البرازيل تسخر من إيلون ماسك

تصريح مثير من سيلفستر ستالون بشأن ترامب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج 2025 في المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نائب رئيس جامعة الأزهر: حضارة الإسلام قامت على الحوار والتسامح والتعاون وتعميق لغة الحوار

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (4 – 5)

تفسير حلم الرضاعة في المنام وعلاقته برزق وفير يحصل عليه قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية