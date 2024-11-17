محمد صلاح عن مرموش: لاعب مميز لا تقارنوه بي واتركوه يعيش تجربته (فيديو)

تحدث محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وجناح ليفربول الإنجليزي خلال مشاركته بمعرض الشارقة الدولي للكتاب المقام في الإمارات، عن المستوى المميز الذي يقدمه زميله في المنتخب عمر مرموش لاعب اينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال محمد صلاح على هامش مشاركته في معرض الشارقة الدولي للكتاب: “لا يوجد عدد كبير من اللاعبين العرب احترفوا في أوروبا وعافروا مثل ما فعل ويفعل عمر مرموش”.

وأضاف: “مرموش صاحب إمكانيات مميزة جدا ولاعب مهم لفريقه ومع المنتخب الوطني أيضا”.

وواصل: “أريد فقط أن يبتعد عن فكرة المقارنات، بمعنى الناس تبطل تقارنه بيا أنه هو صلاح الجديد وهيعمل اللي عمله وأحسن وهكذا”.

وقال: “أنتم هكذا لا تساعدون عمر مرموش بل تضعونه تحت ضغط طول الوقت، لأن لا يصح مقارنته بلاعب نجح بشكل كبير في السنين الماضية وهو لسه بيبدأ حياته”.

وأتم: “اتركوا عمر مرموش يعيش تجربته ويتبسط بيها ويعمل حاجة مختلفة عني في اتجاهه هو”.

الأسطورة محمد صلاح عن عمر مرموش:



"إمكانياته رائعة ولاعب مهم لفريقه والمنتخب حاليًا، لكن أتمنى أن يبتعد عن فكرة المقارنات؛ لأنها ستضعه تحت ضغط طوال الوقت. لا تقارنوه بي، لا تقولون محمد صلاح الجديد، دعوه يعيش مسيرته".pic.twitter.com/bcARckKqY1 — عالم صلاح (@SalahWorld11) November 17, 2024

وكان النجم محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وجناح ليفربول الإنجليزي وصل إلى معرض الشارقة الدولي للكتاب المقام في الإمارات.

الجماهير تنتظر محمد صلاح قبل ندوته بـ معرض الشارقة الدولي للكتاب

محمد صلاح يشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب

ووفقا لصحيفة البيان الإماراتية تستضيف الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب محمد صلاح فى لقاء جماهيري، يروي فيه رحلته فى الوصول للعالمية، ويكشف علاقته بالكتب وتأثيرها على مسيرته الرياضية.

كما يتحدث صلاح عن مسيرته الكروية، فى ندوة استثنائية تجمع بين روح الرياضة وشغف المعرفة، حيث يشارك الحضور جوانب من حياته، بدءًا من بداياته وصولًا إلى النجومية العالمية، مسلطًا الضوء على التحديات التي واجهته، والدروس التي تعلمها.

ويكشف صلاح أيضا عن الكتب التي ألهمته وأثرت فى تطور رؤيته للحياة والعالم، ليمنح الجمهور لمحة عن جوانب جديدة في شخصيته تتجاوز حدود الملاعب.