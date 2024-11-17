الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

25 هاتريك لـ هالاند خلال مسيرته الاحترافية مع الأندية ومنتخب بلاده

هالاند
هالاند

سجل النرويجي إيرلينج هالاند هاتريك في فوز منتخب بلاده على ضيفه منتخب كازاخستان بخماسية دون رد، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب وليفال ستاديوم، ضمن لقاءات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية.

بهذه الأهداف الثلاثة في شباك كازاخستان وصل هالاند للهاتريك رقم 25 في مسيرته الاحترافية مع المنتخب والاندية التي لعب لها في جميع البطولات.

25 هاتريك لـ هالاند في مسيرته الاحترافية

وجاء الـ 25 هاتريك التي سجلها هاتريك كالتالي:"

مانشستر سيتي الإنجليزي: 11 هاتريك

بوروسيا دورتموند الألماني: 4 هاتريك

منتخب النرويج: 4 هاتريك

رد بول سالزبورج النمساوي: 5 هاتريك

 مولده النرويجي: 1 هاتريك

وكان أول هاتريك في مسيرته مع مولده ضد بران النرويجي عام 2019.

هاتريك هالاند يقود النرويج للفوز على كازاخستان بخماسية في دوري الأمم الأوروبية

حقق منتخب النرويج فوزا كبيرا على ضيفه منتخب كازاخستان بخماسية دون رد، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب وليفال ستاديوم، ضمن لقاءات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية.

سجل أهداف منتخب النرويج، إيرلينج هالاند هاتريك في الدقائق 23 و37 و71، ألكسندر سورلوث في الدقيقة 41، أنطونيو نوسا في الدقيقة 76.

 

تشكيل النرويج ضد كازاخستان 

حراسة المرمى: إيجيل سيلفيك.

خط الدفاع: ماركوس بيديرسن، ستيان جيريجيرسين،15 ليو أوستيجارد، جوليان رايرسون.

خط الوسط: كريستيان ثورستفيدت، ساندر بيرجي، مورتن تورسبي.

خط الهجوم:  أنطونيو نوسا، ألكسندر سورلوث، هالاند.

تشكيل منتخب كازاخستان أمام النرويج 

حراسة المرمى: ستاس بوكاتيلوف.

خط الدفاع: نورالي أليب، يان فوغوروفسكي، إسلام تشيسنوكوف، علي بيك قاسيم.

خط الوسط: باختيور زينوتدينوف، أسخات تاجيبيرجن، سلطان استانوف، إركين تابالوف. 

خط الهجوم: مكسيم سامورودوف، أبات أيمبيتوف.  

أحمد فتوح يوجه رسالة لـ أشرف عبد العزيز بعد انتهاء أزمته

استقبال حاشد لمحمد صلاح في الإمارات، الفرعون المصري يكشف سر تألقه في ملاعب أوروبا، ويشيد بزميله عمر مرموش ويقدم له نصائح من ذهب، ويتحدث عن علاقته بالقراءة ودور زوجته في حياته (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

هالاند إيرلينج هالاند إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي اخبار هالاند هاتريك هالاند

مواد متعلقة

أحمد فتوح يوجه رسالة لـ أشرف عبد العزيز بعد انتهاء أزمته

استقبال حاشد لمحمد صلاح في الإمارات، الفرعون المصري يكشف سر تألقه في ملاعب أوروبا، ويشيد بزميله عمر مرموش ويقدم له نصائح من ذهب، ويتحدث عن علاقته بالقراءة ودور زوجته في حياته (فيديو)

منتخب الجزائر ينهي تصفيات أمم أفريقيا بفوز عريض على ليبيريا بخماسية (صور)

محمد صلاح يتحدث عن فائدة القراءة ودور زوجته في حياته

نشوب حريق في منزل عضو مجلس إدارة الزمالك ونقله إلى المستشفى

محمد صلاح يكشف سر نجاحه في أوروبا (فيديو)

بعد انتهاء أزمته، السعادة ترتسم على وجه أحمد فتوح في مران الزمالك (صور)

محمد صلاح عن مرموش: لاعب مميز لا تقارنوه بي واتركوه يعيش تجربته (فيديو)

الأكثر قراءة

كرة اليد، الزمالك يهزم الأهلي في قمة دوري المحترفين

رئيس قطاع الاَثار عن واقعة التكسير بالهرم: الصورة مرفوضة وسيتم محاسبة المسئول

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في الأسواق؟

أول رد رسمي من السياحة والآثار علي فيديو تكسير أحجار الهرم الأكبر

رئيس اتحاد المستأجرين يكشف القيمة العادلة للإيجار القديم

ياسمين الخطيب: طلبت فسخ تعاقدي مع النهار، وحلقة الأزمة تم عرضها بموافقة الإدارة

منتخب الشباب يتعادل 1-1 أمام الجزائر وتضاؤل فرصه في التأهل لأمم إفريقيا

أحمد الفيشاوي يثير الجدل على ريد كاربت "في الكاميرا" بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)

منوعات

المزيد

أوكرانيا تغرق في الظلام غدا لهذا السبب

تراجع حدة الإعصار "مان يي" بعد تأثيره المدمر في أكبر جزر الفلبين

انتهاء مشروع محاكاة رحلة فضائية طويلة الأمد إلى القمر

مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

يبدأ من 28 جنيها, أسعار الأرز بالسوق المحلى اليوم الأحد 17/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في الأسواق؟

سعر طن النحاس مساء اليوم الأحد 17-11-2024

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. ما تريد معرفته عن لجنة شئون اللاجئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية السابق: يجوز زواج المرأة بدون ولى فى هذه الحالة (فيديو)

تفسير حلم المطر في المنام وعلاقته بحل المشاكل وانتهاء الضغوطات

الأحاديث الواردة في فضل سورة إبراهيم

المزيد
الجريدة الرسمية