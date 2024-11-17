أحمد فتوح يوجه رسالة لـ أشرف عبد العزيز بعد انتهاء أزمته

حرص أحمد فتوح على توجيه رسالة شكر للمحامي أشرف عبد العزيز بعد انتهاء أزمته بعفو أسرة أمين الشرطة الراحل وحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ.

ونشر أحمد فتوح صورة تجمعه بـ أشرف عبد العزيز وعلق: “مع خالص الشكر لأشرف عبد العزيز.. أبويا”.

وظهرت ملامح السعادة على وجه أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران الفريق اليوم، بعد انتهاء أزمته.

وانتظم اللاعب أحمد فتوح في تدريبات الأبيض اليوم الأحد على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقضت محكمة مطروح بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وسحب الرخصة وغرامة 20 ألف جنيه لأحمد فتوح لاعب الزمالك بتهمة القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، في حادث دهسه لأمين شرطة أثناء عبوره الطريق بأحد شوارع الساحل الشمالي.

برنامج لتجهيز محمد حمدي للمشاركة في التدريبات الجماعية

أدى محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة بالكرة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقًا للبرنامج الموضوع للاعب لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية، في ظل الإصابة التي يعاني منها وهي عبارة عن جزع في الرباط الخارجي للركبة.

وقام محمد حمدي بأداء التدريبات التأهيلية بالكرة تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، ضمن المرحلة الأخيرة من التأهيل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.



تعافي زيزو من الإصابة ومشاركته في مران الزمالك استعدادا للمصري

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، مشاركة أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الوسط، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي عانى منها وكانت عبارة عن مزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية.

زيزو يشارك في فقرة تدريبات الكرة

وشارك "زيزو" في الفقرة البدنية والتأهيلية، بالإضافة إلى المشاركة في تدريبات الكرة بشكل تدريجي ضمن البرنامج الموضوع بالتنسيق بين الجهاز الفني والطبي، بعد تعافيه من الإصابة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على منح اللاعب العديد من التعليمات الفنية الخاصة، وقام الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق بمتابعة حالة اللاعب في التدريبات.

جوميز يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة المصري

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك

وتحدث المدير الفني للزمالك عن أهمية الفترة المقبلة في مشوار الفريق بداية من مباراة المصري المقبلة، من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات في الدوري وضرورة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وأكد جوميز أن الجهاز الفني يثق في قدرات جميع اللاعبين، وقدرتهم على تحقيق الأهداف المطلوبة، وشدد على ضرورة التركيز في التدريبات استعدادًا للفترة المقبلة.

جوميز واحمد سليمان

وحرص المدير الفني على شرح العديد من النقاط الفنية والمواقف الخاصة للاعبي الزمالك في إطار الاستعداد لمواجهة المصري.

مباراة الزمالك والمصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.