الأحد 17 نوفمبر 2024
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رياضة

عضو مجلس الأهلي يدعم محمد طارق بعد نقله إلى المستشفى

محمد طارق
محمد طارق

حرص محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على دعم محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بعد نشوب حريق في منزله ونقله للمستشفى.

وكتب الدماطي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كل الأمنيات بالشفاء العاجل لعضو مجلس إدارة نادي الزمالك محمد طارق، إن شاء الله يقوم بالسلامة".

بيان رسمي من الزمالك بعد نشوب حريق في منزل محمد طارق

فيما أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعد نشوب حريق في منزل محمد طارق عضو مجلس الإدارة فوق السن.

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

يتمنى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب الشفاء العاجل لمحمد طارق عضو مجلس الإدارة، بعد إصابته في حريق منزله اليوم.

وحرص أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك على زيارة محمد طارق في المستشفى للاطمئنان على حالته.

ويعرب مجلس إدارة القلعة البيضاء عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل لمحمد طارق.

تعرض منزل محمد طارق عضو مجلس إدارة نادى الزمالك لحريق، وأدى لبعض الإصابات، وذلك بحسب الإعلامي أحمد حازم في برنامجه التليفزيوني على قناة الزمالك.

وتابع أحمد حازم، أن محمد طارق يتواجد حاليًا فى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم بعد تعرضه لإصابات بسبب الحريق.

جوميز يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة المصري

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. 

جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك 

وتحدث المدير الفني للزمالك عن أهمية الفترة المقبلة في مشوار الفريق بداية من مباراة المصري المقبلة، من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات في الدوري وضرورة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط. 

وأكد جوميز أن الجهاز الفني يثق في قدرات جميع اللاعبين، وقدرتهم على تحقيق الأهداف المطلوبة، وشدد على ضرورة التركيز في التدريبات استعدادًا للفترة المقبلة.

وحرص المدير الفني على شرح العديد من النقاط الفنية والمواقف الخاصة للاعبي الزمالك في إطار الاستعداد لمواجهة المصري.

مباراة الزمالك والمصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

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بيان رسمي من الزمالك بعد نشوب حريق في منزل محمد طارق

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