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رياضة

بعد تراجع النتائج، جماهير طرابزون التركي يطالبون بعودة تريزيجيه للفريق

محمود تريزيجيه، فيتو
محمود تريزيجيه، فيتو

تريزيجيه، شهدت الساعات الأخيرة مطالب إعلامية وجماهيرية في نادي طرابزون التركي بعودة محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان القطري، لصفوف الفريق التركي في يناير المقبل بعد تدهور نتائج طرابزون واحتلاله المركز الـ١٢ بفارق ٤ نقاط فقط عن الفرق المهددة بالهبوط.

 

دفع المقابل المادي للريان واستعادة تريزيجيه

وذكرت الصحف التركية أن نادي طرابزون سيعرض دفع المقابل المادي الذي حصل عليه من نادي الريان القطري بالإضافة إلي أي طلبات أخرى يطلبها النادي القطري لعودة تريزيجيه لنادي طرابزون مرة أخرى.

 

تريزيجيه يقود منتخب مصر أمام بتسوانا

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن عودة محمود تريزيجيه ومروان عطية إلى تشكيلة الفراعنة أمام بتسوانا في اللقاء الذي يجمع الفريقين الثلاثاء المقبل في ختام التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢٥.

 

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن قرر إعفاء الثنائي من السفر إلى  كاب فيردي  في المباراة المقرر التي أقيمت الجمعة الماضي على ملعب الأخير في الجولة الخامسة من التصفيات بسبب الإيقاف وحصولهما على إنذارين.

أعلن نادي الريان القطري بشكل رسمي ضم محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني قادما من صفوف فريق طرابزون التركي.

وكان محمود حسن تريزيجيه، اجتاز الفحص الطبى فى نادى الريان القطري قادما من فريق طرابزون التركي.

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