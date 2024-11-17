غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدة معركة في جنوب لبنان، وذلك بعدما وجه جيش الاحتلال دعوات لسكان لبنانيين بإخلاء منازلهم.

غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية



وتصاعد الدخان والنيران بعد غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.





قصف إسرائيلي بقذائف حارقة على بلدة الخيام جنوبي لبنان



وفي السياق ذاته قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخيام في جنوب لبنان بالقذائف الحارقة.

وتدور اشتباكات عنيفة بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام.

وبالأمس وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تكثيف الغارات الإسرائيلية على لبنان، بحيث يتم تنفيذ غارات كل ساعتين على مختلف الأراضي اللبنانية.

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