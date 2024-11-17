الأحد 17 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن  غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي  بلدة معركة في جنوب لبنان، وذلك بعدما وجه جيش الاحتلال دعوات لسكان لبنانيين بإخلاء منازلهم.

غارات إسرائيلية  على الضاحية الجنوبية


وتصاعد الدخان والنيران بعد غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.



قصف إسرائيلي بقذائف حارقة على بلدة الخيام جنوبي لبنان


وفي السياق ذاته قصفت  قوات الاحتلال الإسرائيلي  بلدة الخيام في جنوب لبنان بالقذائف الحارقة.

وتدور اشتباكات عنيفة  بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام.

وبالأمس وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تكثيف الغارات الإسرائيلية على لبنان، بحيث يتم تنفيذ غارات كل ساعتين على مختلف الأراضي اللبنانية.

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بعد أوامر بالإخلاء، إسرائيل تشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

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الضاحية الجنوبية لبنان جنوب لبنان جيش الاحتلال حزب الله

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