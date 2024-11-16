السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد أوامر بالإخلاء، إسرائيل تشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

الضاحية الجنوبية
الضاحية الجنوبية لبيروت، فيتو

أفادت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، اليوم السبت، بشن قوات الاحتلال غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أوامر بالإخلاء.

 

30 هدفا لحزب الله في الضاحية الجنوبية

وفي وقت سابق،، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم خلال اليومين الماضيين 30 هدفا لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

 

عمليات حزب الله ضد إسرائيل

ونشر حزب الله اللبناني ملخصًا لعملياته التي نفذها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه".

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية أصدرت بتاريخ الأربعاء 13 نوفمبر، 24 بيانًا عسكريًّا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة.

حزب الله يطلق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى

حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية عند "طلوسة" للمرة السابعة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الضاحية الجنوبية لبيروت الاحتلال قوات الاحتلال الضاحية الجنوبية حزب الله لبنان

مواد متعلقة

مستشار المرشد الإيراني يتحدث عن نقاط إيجابية في المشروع الأمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان

قوة تابعة لجيش الاحتلال تقع بكمين محكم جنوب لبنان

إسرائيل توجه أوامر إخلاء لسكان لبنانيين في الضاحية الجنوبية

جيش الاحتلال يصدر إنذارا جديدا بإخلاء أبنية في ضاحية بيروت الجنوبية

الأكثر قراءة

رابط شغال، بث مباشر لنزال مايك تايسون وجيك بول 2024

في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

أخبار مصر: تفاصيل ضبط بلوجر شهيرة بحوزتها مخدر لاغتصاب الفتيات، بول يهزم الأسطورة تايسون، ارتفاع اللحوم والأسمدة بالأسواق

جابت آخرها، ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم الكندوز بالأسواق

الفراخ البيضاء تسجل 68 جنيهًا، انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية خانقة بهذه الشوارع والمحاور بالقاهرة والجيزة

قرار عاجل من مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج بشأن نظام الامتحانات

وصول زوجة ضحية الدهس من أحمد فتوح جلسة المحاكمة

منوعات

المزيد

في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

اعتراف في الوقت الضائع، بايدن: زوجتي كانت تريد إرسالي إلى الفضاء بسبب هفواتي (فيديو)

مصرع 10 أطفال حديثي الولادة وإصابة 16 آخرين في حريق بمستشفى بالهند (فيديو)

رابط شغال، بث مباشر لنزال مايك تايسون وجيك بول 2024

المزيد

خدمات

المزيد

عودة قوية للأمطار، بيان تحذيري من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم السبت

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الجمعة 15-11-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 15-11-2024

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

على رأسهم لاعب مصري.. 5 مواهب عربية تتألق مع باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السجود في المنام وعلاقته بالسلام الداخلي والروحانية العالية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 16 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 16 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads