قناة عبرية تكشف تفاصيل مسودة اتفاق للتسوية بين لبنان وإسرائيل

كشفت قناة كان الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم السبت عن بعض تفاصيل مسودة اتفاق التسوية بين لبنان وإسرائيل.

مسودة الاتفاق بين حزب الله وجيش الاحتلال

وقالت القناة الإسرائيلية في تقريرها إن المقترح يقضي بوضع 5 آلاف جندي لبناني بالمناطق الجنوبية للدولة، وتعهد من الكيان بعدم مهاجمة لبنان، وإعادة ترسيم الحدود البرية بين الدولتين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يصعد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي من هجماته على لبنان، وفي المقابل يكثف حزب الله من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على مدن الاحتلال.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، في تقرير لها، أنه تم اتخاذ قرار في الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ غارات في جميع أنحاء لبنان كل ساعتين.

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