إصابة 12 شخصًا فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى

أصيب 12 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، اليوم السبت، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن قنا بلاغًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية القمانة في نجع حمادي، وتبين إصابة 12 شخصًا كانوا عائدين من العمل بإحدى المزارع.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية.

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