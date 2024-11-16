ضبط 7 شركات ومكتب بدون ترخيص لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية بتهمة النصب

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط القائمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (7 شركات، مكتب"بدون ترخيص") لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة لتنظيم برامج سياحية أو برامج دينية مخالفة لما هو معلن عنه.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتهم، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات والمكتب (برامج سياحية دينية – تذاكر طيران – تأشيرات سياحية –مجموعة من كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات – جوازات السفر خاصة بعملاء الشركات – طلبات زيارات خاصة وعائلية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

