السبت 16 نوفمبر 2024
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حوادث

ضبط 18 ألف نسخة مقلدة من الكتب داخل مطبعة بالقليوبية

ضبط مدير مطبعة بحوزة
ضبط مدير مطبعة بحوزة أكثر من 18 ألف نسخة

 تمكنت مباحث المصنفات، من ضبط المدير المسئول عن مطبعة بالقليوبية وبحوزته أكثر من 18 ألف نسخة من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية المقلدة والمنسوخة بالمخالفة للقانون.

 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة " دون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية) بطباعة العديد من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية المقلدة والمنسوخة  دون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
 

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول، وعثر بداخلها على (18029 نسخة من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية المقلدة والمنسوخة بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).
 

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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الإدارة العامة لمباحث المصنفات أصحاب الحقوق المادية والأدبية قسم شرطة شبرا الخيمة اول قطاع الشرطة المتخصص قسم شرطة شبرا الخيمة قطاع الشرطة المتخصصة

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