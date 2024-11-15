سماع دوي انفجار ثان في عدة مناطق بوسط إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه تم سماع دوي انفجار ثان بمناطق وسط إسرائيل.

انفجار ثانٍ في وسط إسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ذكرت القناة الـ12 العبرية في تقرير لها، أنه تم سماع دوي انفجارات قوية في عدة مناطق وسط إسرائيل، مشيرة إلى أن أسبابه لم تعرف حتى الآن.

انفجار قوي وسط إسرائيل

ورجحت القناة العبرية في تقريرها أن صاروخا سقط في البحر تسبب بسماع دوي الانفجار.

ومن جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه لم يتم رصد إطلاق أي صواريخ باتجاه وسط إسرائيل، مضيفة أن التحقيق جار لمعرفة سبب صوت الانفجار.