إسرائيل توجه أوامر إخلاء لسكان لبنانيين في الضاحية الجنوبية

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوامر إخلاء بسكان مبنى بمنطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت بإخلائه تمهيدا لقصفه، في ظل تواصل الغارات العنيفة على الضاحية.

جيش الاحتلال يهاجم 30 هدفا في لبنان

وفي السياق ذاته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم خلال اليومين الماضيين 30 هدفا لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

عمليات حزب الله ضد إسرائيل

وفي المقابل، نشر حزب الله اللبناني ملخصًا لعملياته التي نفذها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه".