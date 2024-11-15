الجمعة 15 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

سماع دوي انفجار قوي وسط إسرائيل

دوي انفجار في إسرائيل،
دوي انفجار في إسرائيل، فيتو

ذكرت القناة الـ12 العبرية في تقرير لها اليوم الجمعة، أنه تم سماع دوي انفجارات قوية في عدة مناطق وسط إسرائيل، مشيرة إلى أن أسبابه لم تعرف حتى الآن.

انفجار قوي وسط إسرائيل 

ورجحت القناة العبرية في تقريرها أن صاروخا سقط في البحر تسبب بسماع دوي الانفجار.

ومن جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه لم يتم رصد إطلاق أي صواريخ باتجاه وسط إسرائيل، مضيفة أن التحقيق جار لمعرفة سبب صوت الانفجار.

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إسرائيل انفجار قوي صواريخ

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